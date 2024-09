Apoiadores de partidos rivais brigam e deixam pessoas feridas no interior do Ceará

Apoiadores de grupos políticos rivais entraram em confronto durante uma festividade na noite do último domingo (15) no município de Ibiapina, no Ceará. A briga se tornou uma confusão generalizada, que deixou várias pessoas feridas.



As cenas de agressão ocorreram na localidade conhecida como Sítio Vereda. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram vários homens trocando socos, lançando objetos uns contra os outros e chegando a derrubar motocicletas. Em alguns momentos, até mesmo pessoas caídas no chão continuam a ser alvos de murros e chutes.

Uma das feridas foi a fisioterapeuta Rennely Silva. Ela afirmou que a confusão teve início após pessoas de um grupo político ofenderem apoiadores de outro grupo. Com início da confusão, ela teria tentado separar a briga, mas acabou sendo atingida também. Ela registrou boletim de ocorrência e exibiu os hematomas nas redes sociais.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) informou que a Delegacia Municipal de Ibiapina está investigando o caso como lesão corporal dolosa e está realizando investigações para identificar os suspeitos de envolvimento no crime.

Após a briga, os dois candidatos à prefeitura do município publicaram notas nas redes sociais lamentando o episódio e culpando ao outro por ter iniciado a briga. "Num ato covarde, a gangue laranja, partiu para o confronto físico contra quem acredita que a onda azul já tomou conta de Ibiapina. Desespero", escreveu Leandro Linhares (PSD), candidato de oposição. "Nada justifica a violência e o uso dela com fins eleitoreiros. Chega disso".

"A família Marcão, Neidinha e Dr. Orismar vem a público manifestar seu mais profundo repúdio à violência sofrida por nosso grupo durante o processo eleitoral", escreveu o atual prefeito e candidato à reeleição, Marcão (PSB). "Repudiamos veementemente qualquer ato de agressão, intimidação ou coação que tenha como objetivo prejudicar a dignidade ou integridade das pessoas envolvidas neste momento democrático".

G1 Ceará