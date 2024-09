Bolsonaro se encontra com filhos de condenado pelo 8 de janeiro: "Órfãos de pais vivos"

Durante viagem a Ji-Paraná, em Rondônia, o ex-presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo ao lado dos seis filhos de Ezequiel Ferreira Luís, condenado pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023.





Na gravação, Bolsonaro o descreveu como um “trabalhador e honrado”. Além disso, o ex-presidente demonstrou preocupação com filhos de Ferreira, a quem chamou de “órfãos de pais vivos”.





Bolsonaro afirmou que considera a pena recebida por Ferreira, de 17 anos em regime fechado, uma “grande injustiça”. “Será que quem condenou esse seu Ezequiel não tem coração?”





O ex-presidente ainda apelou para os senadores que ainda não assinaram o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O magistrado é relator dos inquéritos sobre os atos de 8 de janeiro. “Pensem nessas crianças.”





Bolsonaro também lembrou que há centenas de outras pessoas condenadas da mesma forma e que muitos estão foragidos em outros países. O ex-presidente pediu para que as autoridades considerem o impacto das prisões nas famílias dos condenados.









Bolsonaro cumpre agenda em Rondônia





O ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu uma multidão durante carreata e comícios com candidatos do PL a prefeituras de municípios de Rondônia. Ele chegou ao Estado na tarde desta quarta-feira, 25, acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.





Bolsonaro desembarcou no Aeroporto de Ji-Paraná pela tarde, onde recebeu apoiadores. Pela noite, realizou uma carreata com Michelle, a qual reuniu centenas de moradores do município.





