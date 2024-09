Idosa é presa por comandar ações criminosas em Beberibe/CE

Uma mulher de 63 anos, investigada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), foi presa na tarde dessa quinta-feira (27), por suspeita de integrar uma organização criminosa. a "Vovó do tráfico" foi alvo de um mandado de prisão preventiva, expedido pela justiça estadual, solicitado pela delegacia de Beberibe, município do litoral leste do Estado.





A idosa foi localizada em uma residência do bairro Macapá, na região periférica da cidade. Segundo a polícia, a investigada liderava um grupo criminoso da região responsável, dentre outros crimes, por ameaçar moradores. Além da captura, foram cumpridos mandados de busca e apreensão no imóvel.





Antes de ser colocada à disposição da Justiça, a chefe do tráfico, foi conduzida para a Delegacia Municipal, onde o mandado de prisão foi oficializado. O depoimento colhido, por ocasião da prisão, será usado no desdobramento de investigações em curso, contra o crime organizado na região.





Via portal CN7