CEARÁ fortalece segurança com maior rede de radiocomunicação do Brasil

Governo entrega mais de 3.500 novos equipamentos para integrar Forças de Segurança.

O Governo do Ceará entregou, nesta quarta-feira (25), 3.527 novos equipamentos e licenças, reforçando a maior rede integrada de radiocomunicação das Forças de Segurança do Brasil. A entrega, parte do programa Ceará Contra o Crime, inclui 30 novas torres de comunicação, com o objetivo de melhorar a eficiência no combate ao crime e reduzir os índices de violência no estado. Com esses novos dispositivos, as Forças de Segurança totalizam mais de 10.400 equipamentos conectados em todo o território cearense. Durante a solenidade, o governador Elmano de Freitas destacou a importância da comunicação rápida e eficaz para salvar vidas e garantir a paz à população.





✴️ CÁ PRA NÓS: O governador Elmano de Freitas demonstrou visão e compromisso ao avançar de forma decisiva na segurança pública, priorizando um aspecto fundamental muitas vezes negligenciado por gestões anteriores: a comunicação eficaz entre as Forças de Segurança. Ao investir na maior rede integrada de radiocomunicação do Brasil, Elmano coloca o Ceará na vanguarda da tecnologia aplicada ao combate ao crime, garantindo uma atuação mais rápida e eficiente, que pode salvar vidas e levar mais tranquilidade à população. É uma medida estratégica que eleva o nível de segurança no estado.





(Blog César Wagner)