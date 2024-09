Delegacia de Santa Quitéria passa a funcionar 24h, em regime de plantão

Com a nova medida, a unidade receberá as ocorrências sem mais necessidade do deslocamento até Sobral.

A Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria iniciou, nesta sexta-feira (13), o funcionamento em regime de plantão. A unidade passará a atender 24 horas por dia, todos os dias da semana, até o final do período eleitoral. Com a nova medida, a unidade receberá as ocorrências de Santa Quitéria, Hidrolândia e Catunda, sem mais necessidade do deslocamento até Sobral, que anteriormente era necessário para o registro de casos em flagrante.





A iniciativa faz parte de um conjunto de ações das forças de segurança voltadas para a eleição no município, com o objetivo de manter a ordem e garantir a rápida resolução dos casos. Na Polícia Militar, está em andamento desde semana passada a Operação Atenas, com reforço no contingente.





