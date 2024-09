Entregador é morto a tiros dentro do mercantil em que trabalhava no Ceará

Um entregador foi morto a tiros, em Fortaleza, dentro do mercantil em que ele trabalhava, neste domingo (8). A ocorrência se deu no bairro Conjunto Palmeiras, no cruzamento da Rua Dourado com a Rua Doutor Codes Sandoval, pouco após as 14h.



Conforme relatado por pessoas do local, o crime foi feito na frente dos outros funcionários, que também estavam no estabelecimento. Ele foi executado próximo aos caixas. Há câmeras de segurança instaladas no estabelecimento comercial, cujas imagens devem ser usadas durante a investigação policial, para tentar identificar o criminoso.

Após o ocorrido, as forças de segurança foram acionadas e agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) se dirigiram ao local da ocorrência para averiguar o crime. Os agentes permaneceram no local, levantando informações. Profissionais da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram presentes, para colher material para a análise pericial. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Conforme Leão Júnior, perito da Pefoce ouvido pela equipe de reportagem da TV Cidade Fortaleza, não há até o momento elementos suficientes para afirmar se houve luta corporal ou resistência por parte da vítima, apenas a confirmação do ferimento por arma de fogo. Mais detalhes serão determinados após o trabalho pericial.

Pessoas da região comentam que o homem, de aproximadamente 26 anos de idade, era conhecido como Lorim e já trabalhava há algum tempo no estabelecimento. Contam ainda que ele havia tirado licença após sofrer um acidente e que teria retornado ao trabalho há 10 dias.

Conforme informações das forças de segurança, o homem já tinha uma passagem pela polícia, mas quando era menor de idade.

