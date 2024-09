Exército desiste de homenagear MST no 7 de setembro

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) decidiu cancelar o convite feito ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) para participar do desfile de 7 de Setembro em Brasília. A decisão foi tomada após a polêmica gerada nas redes sociais.





om isso, dois representantes do MST, que estariam presentes no evento, não participarão mais. A intenção inicial do Palácio do Planalto era permitir uma participação simbólica do movimento ao lado de grupos envolvidos no resgate e no amparo das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.





Desfile do 7 de Setembro: Democracia e Independência





O tema do desfile deste ano será “Democracia e Independência! É o Brasil no Rumo Certo”. O evento na capital federal será dividido em quatro eixos principais:

Atletas olímpicos

Vacinação

Brasil no G20

Reconstrução do Rio Grande do Sul

Além dos quatro eixos, o destaque do evento será a presença de várias figuras importantes, incluindo políticos, membros das Forças Armadas e representantes de diversos setores da sociedade.





O que motivou a desistência do convite ao MST?





A desistência do convite ao MST ocorreu devido à controvérsia que a iniciativa gerou, especialmente nas redes sociais. O Palácio do Planalto decidiu recuar para evitar tumultos e focar na harmonia do evento.





A participação do MST gerou debates acalorados na internet, com muitos questionamentos sobre a presença do movimento num evento oficial e festivo que celebra a independência do Brasil.





Quais são os custos previstos para o desfile?





Para o ato deste ano, as Forças Armadas solicitaram um orçamento adicional de R$ 10 milhões para transportar tropas até a Esplanada dos Ministérios. Essa solicitação foi aprovada pela Casa Civil, com uma distribuição do montante de R$ 3,3 milhões para o Exército. O restante será dividido entre a Marinha e a Aeronáutica.





É importante notar que, no mês passado, o governo Lula já havia reservado cerca de R$ 8 milhões para os preparativos do desfile de 7 de Setembro.





Participação das Forças Armadas e outras organizações





O evento contará com a presença de importantes membros das Forças Armadas, como os comandantes Marcos Sampaio Olsen (Marinha), Tomás Paiva (Exército) e Marcelo Damasceno (Aeronáutica), além do ministro da Defesa, José Mucio. A cerimônia terá desfiles e apresentações que simbolizam a integração e a força do país.





A falta de participação do MST não deverá afetar significativamente a programação do evento, que seguirá conforme planejado, enfatizando os pilares de democracia, independência e união.





Conclusão





A decisão do governo Lula de recuar no convite ao MST para o desfile de 7 de Setembro em Brasília foi influenciada pelas repercussões negativas nas redes sociais. O evento seguirá com outros grupos simbólicos, destacando a importância da democracia e da independência do Brasil.





Terra Brasil Notícias