23 juízes caem em golpe ao alugar de imóveis de luxo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou uma operação na manhã desta quinta-feira, 5, para desmantelar uma quadrilha que aplicou um golpe em juízes que buscavam alugar imóveis de luxo no Distrito Federal. As principais vítimas eram juízes recém-empossados no Tribunal Regional do Trabalho (TRT).





A investigação, conduzida pela 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), revelou que 23 magistrados foram ludibriados por golpistas que ofereciam negócios imobiliários vantajosos, mas inexistentes.





Chamada de “Delusio”, em referência à ilusão e ao engano promovidos pelos criminosos, a operação começou em agosto, depois de vários registros de ocorrências por parte dos juízes.









Golpe contra juízes que tentavam alugar imóveis de luxo





Os magistrados caíram na falcatrua enquanto tentavam alugar imóveis em Brasília para o Curso de Formação Inicial da Magistratura do Trabalho. Até agora, a polícia identificou 23 vítimas, com um prejuízo estimado em R$ 135 mil. Os principais suspeitos são dois homens, de 26 e 25 anos.









Modus operandi dos golpistas





Os golpistas se apresentavam como corretores de imóveis e usavam um CNPJ válido para dar a falsa impressão de legitimidade. Além de estelionato, os suspeitos podem responder também por de lavagem de dinheiro. Se somadas, as penas devem ultrapassar 20 anos de prisão.





Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em duas localidades do Distrito Federal: Gama e Lago Sul. Durante as diligências, a Justiça solicitou o bloqueio de R$ 266 mil para garantir o ressarcimento das vítimas.





Fonte: Revista Oeste