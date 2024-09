Fatalidade: Policial morre ao cair de cavalo antes do desfile em São Paulo

PM apura se subtenente foi vítima de mal súbito e caiu do animal ou ainda se cavalo o derrubou e ele faleceu por causa de algum possível trauma na cabeça.

Na manhã deste sábado (7), um policial militar morreu após cair de seu cavalo momentos antes de participar do desfile de 7 de Setembro no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo. O subtenente Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, fazia parte da cavalaria da Polícia Militar (PM).









INVESTIGAÇÃO





A Secretaria da Segurança Pública (SSP) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que esteve presente no evento, confirmaram a informação. A polícia investigará se o subtenente sofreu um mal súbito, levando à queda, ou se o cavalo o derrubou, causando um possível trauma na cabeça que resultou em sua morte.









SECRETARIA DE SEGURANÇA LAMENTOU MORTE





"A SSP lamenta a morte do Subtenente da PM Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, ocorrida na manhã deste sábado (7), no Anhembi, zona norte da capital. O policial, que atuava no Regimento de Polícia Montada (Cavalaria), sofreu uma queda do cavalo durante o desfile de 7 de setembro. A causa da morte está sendo investigada pela Polícia Militar, que presta total apoio aos familiares do policial, que estava há 32 anos na corporação", informa a nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública.









GOVERNADOR DE SÃO PAULO LAMENTA





"Meus mais sinceros sentimentos pela morte do subtenente Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar, que sofreu um triste acidente a cavalo a caminho do Desfile Cívico-Militar pela Proclamação da Independência, no Anhembi. Que neste momento Deus conforte familiares e amigos", escreveu o governador Tarcísio em seu Instagram.









SERIA SEU ÚLTIMO DESFILE, DEVIDO À APOSENTADORIA





Policiais militares presentes no local relataram em grupos de WhatsApp que o cavalo do subtenente Paulino disparou, derrubando-o. Ao cair, ele bateu a cabeça e perdeu a consciência. Apesar das tentativas de reanimação feitas por colegas, Paulino não recobrou os sentidos. Ele foi levado ao hospital de Santana, onde sua morte foi confirmada. A família, que estava em Praia Grande, foi notificada. Próximo da aposentadoria, Paulino participava de seu último desfile de 7 de Setembro. Seu sepultamento será com honras militares.





Via portal Meio News