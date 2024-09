Forças de Segurança capturam 330 suspeitos de violência contra a mulher durante operação “Shamar” no Ceará

Além das ofensivas, palestras de conscientização sobre combate a violência doméstica foram realizadas, bem como a fiscalização de medidas protetivas de urgência.

Graças à atuação ininterrupta das Forças de Segurança do Ceará durante a Operação Shamar, realizada desde o dia 1º de agosto e que foi encerrada no último dia 29, 330 suspeitos envolvidos em crimes contra a mulher foram presos no Estado. Durante as ofensivas, palestras de conscientização sobre combate a violência doméstica foram realizadas, além de fiscalização de medidas protetivas de urgência. Armas e munições também foram apreendidas O balanço das ações policiais no Ceará foi apresentado durante coletiva de imprensa, na manhã terça-feira (03), no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.

A ofensiva foi coordenada, em âmbito nacional, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). No Ceará, as ações foram desenvolvidas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por meio da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol), e contou com equipes das polícias Civil e Militar.





O coordenador da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol/SSPDS), delegado Harley Filho, detalhou as ações. "Além das prisões, nós atuamos em outras duas vertentes: ações educativas para tentar informar a população o que é crime e como agir detectando alguma conduta nesse sentido e em um segundo momento, com ações preventivas com a Polícia Militar. Ou seja, de acordo com os dados levantados pela Supesp, nós procuramos posicionar o policiamento em locais, dias e horários com maior possibilidade de incidência e dessa forma arrefecer os índices nesses contextos. Nós iremos dar continuidade a esse trabalho tão importante que é o trabalho de combate à violência contra mulher", disse ele.





Os alvos foram pessoas investigadas por crimes de violência doméstica, ameaça, estupros, descumprimento de medidas protetivas, importunação sexual, entre outros. Do número de pessoas capturadas, 217 foram localizadas e presas em situação flagrancial e outras 113 foram capturadas por força de mandados de prisão. Cerca de 93 municípios receberam as ações ostensivas e preventivas das forças policiais.





Logo primeiro dia da operação, foram realizadas nove capturas, sendo seis flagrantes e três cumprimentos de mandados de prisão relacionados a crimes de violência doméstica, estupro de vulnerável, descumprimento de medida protetiva, entre outros. As ações ocorreram em Fortaleza, Caucaia, Beberibe, Camocim, Baturité, Juazeiro do Norte, Maranguape e Pacajus.





No último dia 18 de agosto, outros dois homens que estavam sendo investigados por crimes de tentativa de feminicídio, ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica foram presos. As capturas ocorreram nas cidades de Quixadá e Banabuiú.





No âmbito preventivo, palestras de conscientização sobre o tema com o intuito de incentivar denúncias e promover o esclarecimento sobre os tipos de violência contra a mulher também foram realizadas. Os debates foram realizados em Fortaleza, na Região Metropolitana e nos interiores Norte e Sul do Estado. As ações tiveram o apoio das Delegacias de Defesa da Mulher da Capital, RMF, Interior Norte e Sul, dos Departamentos de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), de Polícia do Interior Norte e Sul, das Delegacias Distritais, Metropolitanas, Municipais e Regionais. Cerca de 16 mil pessoas foram alcançadas por meio de ações de panfletagem, palestras e ações em mídia digital. Já o acompanhamento das vítimas de violência doméstica foi intensificado por equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que também fiscalizaram o cumprimento de medidas protetivas de urgência.





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





