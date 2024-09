Gusttavo Lima se pronuncia sobre acusação contra sua empresa; CONFIRA

O cantor Gusttavo Lima utilizou as redes sociais, neste domingo (8), para se pronunciar sobre a investigação que resultou no bloqueio de R$ 20 milhões e no sequestro de todos os imóveis e embarcações em nome de sua empresa, a Balada Eventos e Produções Ltda, sob a acusação de que ela estaria supostamente envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro de apostas ilegais.





A investigação, que faz parte da operação policial batizada de Integration, deflagrada na última quarta-feira (4), resultou também na prisão de diversas pessoas, entre elas a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra, ambas detidas no Recife (PE).





De acordo com os investigadores, a Balada Eventos estaria supostamente envolvida no esquema junto com José André da Rocha Neto, dono da casa de apostas Vai de Bet, que tem o artista como garoto-propaganda. Uma das empresas de Rocha Neto, a JMJ Participações, comprou uma aeronave Cessna Citation Excel, apreendida na quarta em Jundiaí (SP), que pertencia à Balada Eventos.





A Justiça emitiu um mandado de prisão contra Rocha Neto, que é considerado foragido, pois estava na Grécia, junto com Gusttavo Lima, quando a operação foi deflagrada. Também foi determinado o bloqueio de R$ 35 milhões de suas contas pessoais e mais R$ 160 milhões de suas empresas.





Ao se pronunciar sobre o caso, Gusttavo Lima falou em “injustiça” e disse que, em 2023, a Balada Eventos efetuou a venda de uma aeronave para uma das empresas investigadas, mas que a pretensa compradora desistiu do negócio. Posteriormente, segundo o cantor, a negociação da aeronave foi firmada com a empresa JMJ.





– O contrato foi devidamente cumprido pela empresa JMJ e a Balada Eventos emitiu o recibo de transferência dessa aeronave. Nós entendemos que a Balada Eventos foi inserida no âmbito dessa operação simplesmente por ter se transacionado comercialmente com essas empresas investigadas – relatou o artista.





Gusttavo Lima disse entender que houve “excesso” por parte das autoridades e que “poderia ter sido emitido uma intimação” para que sua empresa “prestasse conta” dos valores recebidos das empresas investigadas.





– Inserir a Balada Eventos como sendo uma integrante de uma suposta organização criminosa e lavagem de dinheiro? Aí é loucura. Esses fatos são a mais absoluta verdade e serão levados ao conhecimento do juízo – apontou.





O cantor ainda divulgou uma nota assinada por seu advogado, Cláudio Bessas, em que consta que Gusttavo “apenas mantém contrato de uso de imagem” com a Vai de Bet, e que a Balada Eventos e o artista “não fazem parte de nenhum esquema de organização criminosa de exploração de jogos ilegais e lavagem de dinheiro”.





O músico encerrou a postagem dizendo que “se justiça existir nesse país, ela será feita” e que não vai permitir “abuso de poder e fake news”.





– Sou honesto – completou.





