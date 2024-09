Homem é preso após matar ex-sogra e tentar matar ex-companheira no interior do Ceará

Um homem de 48 anos foi preso após matar a ex-sogra a facadas e marteladas e tentar matar a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento com ela. O caso ocorreu neste domingo (8) na cidade de Crateús, interior cearense, dentro da casa da vítima. Ele foi preso em flagrante.





A vítima, identificada por familiares como Maria Arruda Mendonça de Lima, tinha 68 anos. O suspeito também tentou cometer suicídio após o crime e foi levado para um hospital. A ex-companheira também foi acolhida em uma unidade de saúde.





Em nota, a Polícia Militar informou ao g1 que ele foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio e tentativa de feminicídio. A investigação está a cargo da Delegacia Regional de Crateús.





Ao g1, uma familiar da vítima disse que o homem não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira e tentou matar ela ainda no sábado (7). Ele foi até a casa da ex-sogra porque achava que a ex-mulher estava lá.





"Tia Fátima (como era conhecida) estava em casa com o esposo. O esposo saiu para procurar por socorro e quando chegou já havia acontecido. Ela ainda estava com vida quando o esposo chegou, mas depois não resistiu", comentou.





A família aguarda informações da perícia policial. Ainda não há informações sobre como ele tentou matar a ex-companheira e qual o estado de saúde dela.





G1 Ceará