Homem põe fogo na casa da mãe e na moto da irmã no Ceará

Um homem foi preso suspeito de ser resopnsável por um incêndio na casa da própria mãe, além de ter ateado fogo na moto da irmã dele. O caso aconteceu no município de Boa Viagem, no interior do Ceará, no bairro Vila Holanda, às margens da BR-020.





Segundo moradores do bairro, as chamas foram apagadas pela própria vizinhança, com uso de baldes de água e areia. Relatam ainda que o incendiário teria saído da cadeia há poucos dias. Após a ocorrência, ele foi capturado novamente pelas forças de segurança e levado até a Delegacia de Crateús, para que sejam feitos os procedimentos necessários.





O crime foi cometido em um contexto de aumento no número de incêndios em residências no Ceará, no ano de 2024. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), foram registrados 975 incêndios do tipo este ano até o momento – equivalendo a uma média de 3,95 ocorrências por dia ao longo do ano, ou quase quatro por dia. Conforme o CBMCE, o número representa aumento de 13,16% em 2024 na comparação com 2023.





A ocorrência registrada em Boa Viagem, conforme as informações preliminares, foi uma ação criminosa deliberada, mas boa parte dos incêndios em residências ocorrem de modo acidental. O Corpo de Bombeiros, com isso, destaca a necessidade de medidas preventivas nos lares, como a manutenção da rede elétrica a cada cinco anos e fazer a troca do registro e da mangueira de gás no mesmo período.





Os bombeiros também orientam que a população deve evitar o uso simultâneo de vários aparelhos em uma única tomada. Também desencoraja carregar celulares em superfícies como sofás, camas ou cadeiras de plástico e lembra a importância de desligar aparelhos elétricos e o registro de gás ao sair de casa.





Portal GCMAIS