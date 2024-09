Mário Gomes revela angústia após despejo: “Estou na rua, debaixo da ponte”

O ator Mário Gomes, conhecido por seus papéis icônicos na televisão brasileira, está passando por um momento delicado. Nesse domingo (15/9), ele foi despejado de sua residência no condomínio na praia de Joatinga, na zona oeste do Rio de Janeiro. A situação levou o ator a mudar-se para a casa de sua filha mais velha, Linda Gomes. As informações são do portal Terra Brasil Notícias.





Em entrevista ao jornal Extra, Mário Gomes descreveu sua situação atual como angustiante. Ele contou que perder sua casa em um leilão foi uma experiência extremamente dolorosa, e que, por enquanto, está sem um lar fixo.





No leilão, sua casa foi vendida por um valor que ele considerou absurdo. “Tomaram a minha única casa em um leilão cabuloso, com um valor absurdo. É uma dor imensa, um sentimento absurdo”, desabafou o ator. Ele também revelou estar dividindo espaço na casa de sua filha, Linda, que mora de aluguel.





Mário Gomes confessou ter recorrido a calmantes para lidar com o sofrimento. “Tem que chorar para desabafar. Já tomei cinco calmantes”, lamentou. Ele também mencionou que muitos de seus pertences foram deixados com amigos e vizinhos devido à falta de espaço.





Existe alguma solução à vista para Mário Gomes?





Em um vídeo publicado no Instagram, ele afirmou que a remoção foi inconstitucional e destacou ter provas e testemunhas sobre as irregularidades no processo. O artista chegou a solicitar ajuda de políticos e apelar ao ex-presidente Jair Bolsonaro.





“Eu não vou sair, é inconstitucional. Eu tenho as provas todas, tenho testemunhas, tenho tudo. Só tenho esta casa”, afirmou. Nas imagens, ele aparece pichando a frase “não vou sair” em uma parede de sua antiga residência.









Desafios futuros para o ator





Com a situação atual, Mário Gomes enfrenta vários desafios, tanto emocionais quanto práticos. A falta de um lar fixo e a incerteza sobre o futuro pesam sobre o ator, que agora procura por alternativas viáveis para garantir um teto seguro para ele e seus familiares.





Essa crise pessoal trouxe à tona as vulnerabilidades de muitos artistas brasileiros que, apesar do sucesso, enfrentam dificuldades financeiras e jurídicas. Mário Gomes espera que seu caso sensibilize as autoridades e a população para as inconsistências nos processos de leilão e despejo.