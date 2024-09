Menino de 4 anos é esfaqueado pelo pai

O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (25/9) e ainda não se sabe a motivação do caso.



Um pai esfaqueou o próprio filho, de quatro anos, na madrugada desta quarta-feira (25/9) em Salvador (BA). A criança foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não se sabe mais detalhes sobre o estado de saúde do menino.



Conforme a Polícia Civil, após ter esfaqueado a criança, o homem também tentou tirar a própria vida. Ambos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Antônio, mas a criança precisou ser transferida para o HGE.



Após receber os devidos atendimentos médicos, o pai da criança foi preso e encaminhado para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Dercca). Ainda não se sabe a motivação do crime.



O caso ocorreu na Rua Barão de Cotegipe, e é investigado como tentativa de homicídio pela Dercca. As informações são do g1.