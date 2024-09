Mulher tem cabelos puxados e é derrubada no chão em assalto em Fortaleza/CE

Testemunhas tentaram impedir a fuga do criminoso, mas não conseguiram. Caso é investigado pela polícia.





Uma mulher teve os cabelos puxados e foi derrubada no chão durante um assalto na última quarta-feira (28), no Bairro Aldeota, em Fortaleza.





Imagens obtidas pela câmera de segurança de um condomínio mostra o assaltante chegando de bicicleta e abordando a vítima por trás, sem que ela percebesse a aproximação. Ele puxa os cabelos da mulher com força e a derruba até pegar o celular dela e fugir na bicicleta.





Um homem que estava próximo ainda tentou correr para alcançar o criminoso, mas não conseguiu. Um motorista que estava trafegando na rua também tentou impedir com o carro a passagem do assaltante, mas ele conseguiu desviar.





Segundo testemunha, a mulher voltava do supermercado a caminho do trabalho.





A Polícia Civil do Ceará (PCCE) informa que apura as circunstâncias do roubo.





Fonte: G1/CE