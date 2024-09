PF apura envolvimento de 72 deputados e senadores com o crime organizado

A Polícia Federal (PF) está apurando o envolvimento de 72 parlamentares, entre deputados e senadores, com o crime organizado. A denúncia foi feita pela jornalista Natuza Nery, no programa Central GloboNews, nesta sexta-feira (6). O órgão aponta que os parlamentares tiveram financiamento de organizações criminosas, tanto de alguma facção quanto de milícia.





Ainda de acordo com a comunicadora, há uma preocupação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com os 'narcogovernos municipais', que não estariam presentes apenas nas pequenas prefeituras. "Há preocupação com Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Espírito Santo e mais dois estados que a fonte esqueceu de mencionar", afirmou Natuza.





Via CN7