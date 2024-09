Polícia Civil captura dupla suspeita de integrar grupo criminoso em Morrinhos

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (19), dois homens de 19 e 24 anos, suspeitos de integrar um grupo criminoso no município de Morrinhos – Área Integrada de Segurança (AIS) 17 do Estado.





Equipes da Delegacia Municipal de Marco e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte) se deslocaram até a cidade para cumprir um mandado de prisão preventiva por crimes de integrar grupo criminoso e tortura em desfavor de um homem, de 19 anos. Durante a ação, os policiais avistaram um segundo suspeito, um homem de 24 anos, os homens tentaram empreender fuga e foram capturados pelos policiais civis em um imóvel.





Com a dupla, as equipes apreenderam dois revólveres calibre 38, uma pistola 380, 64 munições, um rádio comunicador, uma máquina de cartão de crédito e quatro aparelhos celulares. Os homens são suspeitos de integrar um grupo criminoso com atuação na Região Norte do Estado.





Os indivíduos foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Marco, onde foram autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, e em desfavor do homem, de 19 anos, foi cumprido o mandado de prisão preventiva. Agora, a dupla está à disposição do Poder Judiciário.





(Polícia Civil CE)