POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR E REALIZA A PRISÃO DE DOIS ACUSADOS DE ESTUPRO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, efetuou em 25/09/2024, o cumprimento de 2 (Dois) mandados de prisão preventiva, ambos por crimes de estupro de vulnerável praticados na cidade de Sobral- CE.



O primeiro mandado foi cumprido em desfavor de um homem de 36 anos de idade, o qual foi indiciado em inquérito policial por crime de Estupro de Vulnerável praticado em desfavor da neta de sua ex companheira, uma menina que atualmente está com 13 (treze) anos de idade, mas que desde os 7 (sete) sofria as violências sexuais praticadas pelo investigado. Com base nos indícios colhidos, foi feita representação pela sua prisão preventiva e o mandado de prisão foi expedido e cumprido na manhã de hoje, no fórum de Sobral, enquanto E.S. aguardava audiência de Custódia referente a outro mandado de prisão que foi cumprido contra ele na data de ontem.



O segundo mandado de prisão foi cumprido em desfavor de um suspeito de 41 anos de idade, o qual foi indiciado em inquérito policial por estupro de vulnerável praticado contra a própria filha, que sofria os abusos desde os 7 (sete) anos de idade, logo após a morte de sua mãe, quando passou a conviver mais com seu pai e com isso passou a ser vítima de situações de abuso sexual cometidas pelo genitor. Com a investigação concluída, foi feita Representação pela Prisão Preventiva do investigado, sendo expedindo o competente Mandado de Prisão que foi cumprido na manhã de hoje no bairro Campo dos Velhos, em Sobral CE.



Os dois presos foram encaminhados ao Presídio de Sobral.



