Quinto suspeito envolvido na morte de torcedor é preso pela Polícia Civil em Jaguaruana

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu, nessa quinta-feira (19), mais um mandado de prisão temporária em desfavor de um homem, de 37 anos, investigado por ter envolvimento na morte de torcedor de um time da Capital. A captura do alvo foi realizada em Jaguaruana – Área Integrada de Segurança 18 (AIS 18) do Ceará.





Segundo informações da 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito é investigado por envolvimento no homicídio que vitimou um homem, de 39 anos, durante uma briga de torcedores. O crime foi registrado no dia 26 de setembro do ano passado, no bairro Jangurussu (AIS 3) de Fortaleza.





Após a localização, os policiais civis capturaram o alvo. Ele foi conduzido para a Delegacia Municipal de Jaguaruana, onde a ordem judicial foi cumprida. Um aparelho celular foi apreendido. Com a prisão, sobe para cinco o número de suspeitos envolvidos no homicídio.





A Polícia Civil segue com as investigações em andamento com a finalidade de identificar, localizar e prender todos os envolvidos na ação criminosa.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.