Saiba os detalhes da soltura de Deolane Bezerra

A irmã de Deolane Bezerra, Dayanne, agitou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira (9/9), após revelar que a advogada e influenciadora vai ser liberada da prisão, mas a mãe, Solange Bezerra, permanecerá presa.





E a Coluna Fábia Oliveira, que sabe de tudo e mais um pouco, conta agora alguns detalhes da decisão para vocês. Acontece, queridos leitores, que a advogada e influenciadora será, sim, liberada pela Justiça, mas a decisão ainda precisa ser assinada por um juiz.





De acordo com fontes dessa jornalista que vos escreve, Deolane Bezerra foi beneficiada pelo acordo 318, pois tem uma filha menor de 12 anos. Com isso, a prisão preventiva dela foi convertida para domiciliar.





Após a assinatura e publicação, a ex-Fazenda deve ser solta ainda nesta segunda-feira (9/9). Como Solange Bezerra não se encaixa nesse artigo, ela permanecerá no presídio.





A confirmação da soltura





A notícia que muitos fãs de Deolane Bezerra esperavam, principalmente os que estão acampando na frente do presídio desde a última quarta-feira (4/9), chegou: a advogada e influenciadora vai sair da prisão. Apesar da felicidade por conta disso, a mãe dela, Solange Bezerra, ainda continuará presa.





A informação foi confirmada pela irmã da ex-Fazenda, Dayanne Bezerra, que usou os stories do Instagram para falar sobre o caso, reclamar da decisão da Justiça e convocar as pessoas para continuar lutando.





“Meu povo, estamos indo para a porta do presídio. Saiu a decisão, a Deolane foi liberada, mas a minha mãe não. É uma prisão injusta, arbitrária. Precisamos de vocês lá, quem puder ir pra lá nos ajudar”, pediu ela, antes de completar:





“Vamos sair com a Deolane, mas precisamos, mais do que nunca, da força de vocês pra tirar a minha mãe de lá. Minha mãe é inocente, não tem nada que justifique essa prisão. Enquanto a minha mãe tá presa, tem um monte de investigados milionários por aí. O que está acontecendo, Brasil? O que é isso?”, questionou.









Defesa de Deolane fala sobre a abertura de bet





As investigações da Polícia Civil de Pernambuco, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, revelaram que Deolane Bezerra advogada abriu uma empresa de apostas, com capital de R$ 30 milhões. A revelação foi feita por uma reportagem veiculada no Fantástico, no domingo (8/9).





A matéria contou que, em julho deste ano, Deolane abriu a Zero Um Bet e, de acordo com a polícia, o objetivo era lavar dinheiro de jogos ilegais. Além disso, a investigação revelou que a mãe de Deolane, Solange Bezerra, também teria sido usada no esquema.





Vale lembrar que a Justiça determinou o bloqueio de R$ 20 milhões de Deolane, R$ 14 milhões da empresa da ex-Fazenda, e R$ 3 milhões das contas da mãe dela. As duas permanecem presas aguardando o julgamento do pedido de habeas corpus.





Após a veiculação da reportagem, a defesa de Deolane Bezerra se manifestou, esclareceu a abertura da empresa e afirmou que o programa da TV Globo deve corrigir as informações apresentadas.





“Em nome da Dra. Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Alves Bezerra, viemos à público esclarecer informações que têm circulado recentemente envolvendo seu nome em uma investigação de lavagem de dinheiro e prática ilegal de jogos”, começou o texto, publicado nos stories do Instagram.





Em seguida, o comunicado fala sobre as investigações: “Nota de esclarecimento: em manifestação à matéria veiculada no programa Fantástico, da Rede Globo, na noite de hoje (domingo, 8/9), envolvendo Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, cumpre salientar que o processo e as investigações tramitam sob sigilo”, afirmou, antes de detalhar:





“Dessa forma, torna-se necessária a correção de informações inverídicas divulgadas na reportagem, como, por exemplo: 1. A Zero Um não faz parte da investigação e nem foi mencionada nos autos do inquérito; 2. A Zero Um, desde sua abertura, nunca recebeu ou transferiu qualquer valor, e sequer possui conta bancária; 3. A empresa possui licença devidamente concedida por Curaçao, assim como as demais bets que operam no país”, declarou.





Logo depois, o texto, assinado pela equipe de Adélia Soares, falou sobre o capital da empresa e do suposto envolvimento da mãe da influenciadora: “4. A mãe de Deolane Bezerra não é, e nunca foi, parte da administração dessa empresa; 5. O capital social de R$ 30 milhões declarado na abertura da empresa está em total conformidade com a Lei nº.14.790/2023, que estabelece o capital mínimo para a solicitação da licença nacional, a qual já foi requerida pela Zero Um. Atualmente, a empresa atua legalmente com licença de Curaçao, como 99% das bets que atuam no Brasil”, disse.





E seguiu relatando: “Toda imprensa minimamente séria tem o compromisso com a verdade, sendo vedada qualquer manipulação de fatos ou criação de inverdades. Em caso de erro, a imprensa tem o dever de corrigir imediatamente as informações, pois pode induzir o público ao erro e causar danos irreparáveis à imagem das pessoas”, apontou.





E finalizou: “Cumpre salientar que a operação mencionada está apenas investigando fatos. Não existe qualquer condenação contra Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra. Reafirmamos nossa plena confiança na Justiça técnica e imparcial, e asseguramos que todas as questões estão sendo tratadas com a devida cautela e respeito ao processo legal”.









Detentas querem que Deolane deixe a prisão





Parentes de detentas da Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife, revelaram um pedido feito por algumas presas a respeito de Deolane Bezerra: que ela seja logo solta. O motivo, no entanto, surpreendeu.





Para uma equipe do SBT, no sábado (7/9), uma mulher falou que as presas querem que a influenciadora deixe a penitenciária para que o local não tenha tanta agitação e tumulto. “Querem [que Deolane deixe a prisão]. Para não ter tanta agitação. Teve muita agitação ontem. Muitos fogos. É muito tumulto e elas escutam tudo”, relatou.





A mulher ainda contou que as demais detentas não têm contato com Deolane, que está em uma sala reservada. “Ver ninguém viu, só sabem onde ela está, na sala de espera. Está em uma área separada, está ela e a mãe dela”, disse.





Desde que Deolane foi presa, na última quarta-feira (4/9), a porta da penitenciária vem recebendo diversas pessoas, fãs da influencer. Muitas levam cartazes, soltam fogos e gritam pela soltura da advogada. Algumas estão até mesmo acampando no local.





A prisão de Deolane Bezerra ocorreu em um hotel no bairro de São José, na região central do Recife. A influenciadora foi alvo da Operação Integration, que tem como objetivo acabar com um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. As investigações foram iniciadas em abril de 2023.





Fonte: Metrópoles