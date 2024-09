Segurança Pública do Ceará tem mais 25 viaturas para Polícia Civil e 1099 policiais militares

Para garantir mais segurança aos cearenses, o Governo do Estado entregou, nesta terça-feira (17/9), mais 25 viaturas à Polícia Civil do Ceará, com a presença do governador Elmano de Freitas. Na oportunidade, também foram apresentados 52 novos soldados, que fazem parte da turma de 1.099 soldados promovidos na última sexta-feira (13/9).

O Governo do Ceará projeta, até 2026, contar com 6.700 novos agentes nas Forças de Segurança do Estado e novas 1.500 viaturas. “Nós estamos atuando de maneira muito intensa para enfrentar o crime. Estamos fortalecendo as Forças de Segurança com efetivo, entregando viaturas, melhorando as condições de atuação dos nossos agentes. [O combate ao crime] exige muito trabalho, investimento e integração com o Governo Federal, os governos municipais, além de atuação conjunta com a Justiça”, afirmou Elmano de Freitas, destacando que o Estado também desenvolve políticas sociais para dar mais oportunidades à população.





Também estiveram presentes a vice-governadora e secretária das Mulheres, Jade Romero; o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá; o comandante-geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), coronel Klênio Savyo; o delegado-geral da PCCE, do Márcio Gutiérrez; entre outras autoridades.





As 25 viaturas entregues nesta terça vão apoiar as ações da Polícia Civil em nove municípios: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Pacatuba, Sobral, Juazeiro do Norte, Crato, Quixadá e Iguatu. O investimento total é de R$ 4.235.200,00.





(Via Sobral em Revista)