STJ nega Habeas Corpus para Deolane Bezerra

O ministro Otávio de Almeida Toledo, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou nesta sexta-feira, 13, um pedido de habeas corpus feito pela defesa da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra. A solicitação foi rejeitada com o argumento de que ainda há um pedido de soltura em análise no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).





Deolane foi presa durante a Operação Integration, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro através de sites de apostas ilegais, e teria descumprido uma medida cautelar após sua primeira liberação. A advogada, que estava proibida de se manifestar publicamente, violou a determinação ao dar entrevistas e interagir com fãs, resultando em sua segunda prisão no dia 11 de setembro.





O STJ manteve a decisão enquanto aguarda a resolução do pedido no TJPE.





(Hora Brasília)