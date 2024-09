Veja lista de iPhones que vão deixar de funcionar a partir de setembro

É bastante comum que usuários do WhatsApp se preocupem com a compatibilidade do aplicativo em seus dispositivos iPhone. Recém-anunciadas, as mudanças de compatibilidade do WhatsApp com alguns iPhones estarão vigentes a partir de setembro. Se você possui um iPhone mais antigo, esta informação é crucial para continuar usando o app.





Para aqueles que ainda não sabem, o WhatsApp é compatível com dispositivos que possuem o iOS 12 ou versões superiores. Esta exigência faz com que iPhones incapazes de rodar essa versão do sistema operacional percam a compatibilidade com o aplicativo de mensagens.









Modelos de iPhone sem suporte ao iOS 12





Alguns modelos de iPhone não têm suporte para o iOS 12, ou seja, não conseguirão mais utilizar o WhatsApp. Veja a lista completa desses modelos:





iPhone (1ª geração)

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5c





Como posso atualizar o iOS no meu iPhone





Se o seu iPhone suportar a atualização do iOS, siga estes passos para garantir que você continue a ter acesso ao WhatsApp:





Acesse o aplicativo Configurações no seu iPhone.

Toque em Geral e selecione Atualização de Software.

Verifique se uma nova versão está disponível.

Clique em Baixar e Instalar.

Após o download, escolha Instalar Agora.





O dispositivo reiniciará para finalizar a atualização do sistema.





Importância de atualizar o iOS





Não atualizar o iOS pode trazer várias complicações. Primeiramente, aplicativos importantes como o WhatsApp podem deixar de funcionar, já que exigem versões atualizadas do sistema operacional para garantir desempenho e segurança. Além disso, um iPhone desatualizado fica vulnerável a ciberataques e outros tipos de malware.





Optar por não atualizar o iOS também significa perder novas funcionalidades e melhorias de desempenho introduzidas em cada nova versão do sistema.





Novidades do WhatsApp para 2024





A empresa responsável pelo WhatsApp continua investindo em novas funcionalidades para melhorar a experiência dos usuários. Entre as adições mais recentes, destacam-se:





Meta AI: Um assistente virtual dotado de inteligência artificial que pode responder perguntas, traduzir textos, gerar imagens e oferecer sugestões. Este recurso é identificado por um ícone azul na interface do aplicativo.

Criação de Stickers com IA: Agora os usuários podem elaborar stickers personalizados utilizando a inteligência artificial, bastando descrever a imagem desejada. Essa função foi integrada na aba de stickers.

Compartilhamento de Tela em Videollamadas: Inclui também a opção de compartilhamento de áudio, permitindo a transmissão conjunta de vídeos e som durante as chamadas.

Orador Destacado: Este recurso facilita a identificação de quem está falando em uma videoconferência, destacando a imagem e a voz do orador principal.

Contatos Favoritos: Permite que os usuários marquem contatos como favoritos, exibindo-os inicialmente nas abas de chamadas e de conversas.