Polícia Civil apreende mais de uma tonelada de drogas e prende casal em Aquiraz/CE

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreendeu mais de uma tonelada de drogas (exatamente 1.248 kg) no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Na ocasião, na última sexta-feira (30), as forças de segurança também prenderam um casal, que foi conduzido para a Delegacia de Narcóticos (Denarc) da PCCE.





Conforme informado pela polícia, a ação foi tocada a partir de uma denúncia registrada no Disque Denúncia 181, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A apreensão foi efetuada por meio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul), com o apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) da PCCE e da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS.





Mais detalhes sobre os trabalhos policiais serão apresentados ainda na manhã desta segunda-feira (2), em coletiva de imprensa marcada para as 11 horas, na sede da Polícia Civil, no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP).









Fortaleza





Também nos últimos dias, neste fim de semana, uma outra ação policial terminou com uma apreensão de 37 kg de maconha e 130 g de cocaína. A ação do Comando Tático Motorizado (Cotam), do Comando de Policiamento de Choque (CPCHOQUE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), apreendeu ainda uma pistola .40, 105 munições de diferentes calibres, R$ 26,00 em espécie e duas balanças de precisão, no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, no último sábado (31).





Após o cumprimento de um mandado de prisão, que havia sido expedido pela Justiça pelo crime de homicídio, os militares do Cotam receberam da informações da Coin de que na casa do familiar onde o homem de 30 anos havia sido preso tinha arma e droga. As composições da PMCE foram até o local apontado. Na residência, a sogra do suspeito recebeu os policiais e permitiu as buscas.





No local, parte do material, com exceção da droga, foi apreendido. Dando continuidade aos fatos, uma vistoria foi feita num segundo endereço apontado, onde o suspeito residia. Lá, os tabletes de droga e porção de cocaína foram apreendidos.





Fonte: GCmais