Jovem morre afogado durante passeio de caiaque em parque aquático no Ceará

Vítima não sabia nadar e estava sem colete salva-vidas.

Um jovem de 21 anos morreu afogado durante um passeio de caiaque em um parque aquático em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã deste domingo (1º).





Conforme o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram aos agentes que o jovem não sabia nadar e estava sem o colete salva-vidas quando o caiaque virou no meio de um açude, fazendo ele se afogar. Populares que estavam no local ainda tentaram resgatar o homem, porém ele desapareceu na água.





Ainda segundo os bombeiros, os mergulhadores da corporação fizeram mergulho em profundidades entre 3,5 e 6 metros. Após 40 minutos de buscas, o corpo do jovem foi encontrado submerso, sem vida.





Após o resgate do corpo, equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas ao local. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que o caso será investigado pela Delegacia Metropolitana de Aquiraz.





Segundo o Park Aquático JD, o passeio de caiaque não estava disponível, e o jovem pegou o equipamento sem autorização, mesmo após ser advertido por um funcionário e pelos próprios amigos.





"O garçom pediu para que ele não fosse, os amigos dele também alertaram, porque sabiam que ele não sabia nadar. Compreendemos a dor da família. [...] Nos dias em que funciona o passeio de caiaque, o [colete] salva-vidas é dado assim que o ingresso é comprado", disse o parque aquático.





A irmã da vítima relatou que o jovem foi ao local acompanhado de amigos, em um piquenique. De acordo com ela, após o afogamento, o parque continuou funcionando normalmente e não deu suporte aos parentes.





"Quando chegamos no local do acidente, fomos tratados muito mal, com muita ignorância. Eles tinham muita pressa para a retirada do corpo, para o clube não ficar manchado. Lá estava funcionando normalmente, como se nada estivesse acontecendo", disse a irmã da vítima.





Fonte: G1/CE