Capitão Wagner anuncia apoio a André Fernandes no segundo turno em Fortaleza

Anúncio foi realizado nesta sexta-feira (11), por meio de live nas redes sociais.

O candidato derrotado à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil), declarou apoio a André Fernandes (PL) no segundo turno das eleições municipais. O anúncio foi realizado nesta sexta-feira (11), por meio de live nas redes sociais. O ex-deputado, que presidente o União Brasil no estado, liberou os vereadores, suplentes, deputados e membros para decidirem em quem apoiar.





Wagner começou sua fala agradecendo aos 160 mil eleitores que confiaram nele nas urnas e destacou a importância do apoio deles na nova fase da campanha. Ele ressaltou que, apesar de acreditar no projeto do União Brasil, respeitava a vontade dos eleitores e não questionaria os resultados das urnas. Capitão também fez uma crítica contundente ao que chamou de “sistema”, afirmando que ele e seus aliados sempre se posicionaram contra as forças que tentam dominar a política local.





“O sistema achava que lá de Brasília ia me obrigar a votar no candidato deles aqui em Fortaleza. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês: fazer parte do sistema é um câncer”, relatou.





Ele também explicou o motivo da demora em anunciar seu apoio, mencionando a necessidade de garantir que sua decisão não seria desfeita por lideranças do partido em Brasília. A decisão final foi tomada após conversas com Fernandes, onde Wagner garantiu que suas propostas relacionadas à segurança pública e saúde mental seriam incorporadas ao plano de governo do candidato.









Capitão Wagner anuncia apoio a André Fernandes





A escolha para prefeito de Fortaleza será decidida no próximo dia 27 de outubro, com o segundo turno das eleições municipais. A disputa será entre André Fernandes (PL), que conquistou 40,25% dos votos válidos, totalizando 562.305 eleitores, e Evandro Leitão (PT), que obteve 34,33%, com 480.174 votos. O primeiro turno registrou 1.495.062 votos válidos, com 274.619 de abstenção, um total de 15,52%, enquanto 6,44% dos eleitores somaram brancos e nulos, um total de 96.331 eleitores.





O candidato José Sarto (PDT) obteve 164.402 votos, seguido de Capitão Wagner que recebeu 159.426 votos, contabilizando 11,75% e 11,40%, respectivamente. Os eleitores que não compareceram neste domingo poderão participar do segundo turno.





Via portal GCmais