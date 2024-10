Prefeito eleito de Sobral Oscar Rodrigues e vice Dra. Imaculada Dias realizam show da vitória

O evento teve início com uma grande carreata que começou na avenida Ermírio de Moraes.

O prefeito eleito de Sobral, Oscar Rodrigues e sua vice Dra. Imaculada Dias e o deputado federal Moses Rodrigues, promoveram na noite dessa quinta-feira (10), o show da vitória com a participação de artistas da terra e de outros nomes conhecidos nacionalmente como Toca do Vale, Zé Cantor e Guilherme Dantas. O evento teve início com uma grande carreata que começou na avenida Ermírio de Moraes com destino à arena aeroporto onde aconteceram as apresentações.





Oscar Rodrigues falou que o momento traz um sentimento de liberdade e está muito feliz em comemorar junto com o povo que o elegeu. “Eu quero dedicar estes próximos quatro anos exclusivamente à população de Sobral, às pessoas mais pobres, a uma quantidade grande de pessoas deficientes que Sobral tem uma quantidade muito grande e precisam de um apoio público”, disse Oscar Rodrigues.





O prefeito eleito lembrou da falta de emprego que o sobralense enfrenta. “Sobral precisa de emprego. Em todas as nossas pesquisas, a palavra mais comum é emprego e nós vamos permitir isso porque as gestões anteriores não permitiam que as pessoas trabalhassem, quanto mais a criação de emprego”, afirmou.





A vice prefeita eleita, Dra. Imaculada, em sua fala, agradeceu a Deus e à população por ter lhe dado a oportunidade de servir ao povo de Sobral. “Quero agradecer cada aperto de mão, cada abraço que recebi cada energia transmitida. Quero contar com vocês lá na Prefeitura porque vocês é que são nossos patrões”, expressou.





O deputado federal Moses Rodrigues destacou a importância da valorização dos artistas da terra. “Dentro do nosso compromisso de político de estar valorizando os artistas locais como o Berg Medeiros e Régis Farias. E dizer também que quando estivermos na gestão a partir do dia primeiro de janeiro nós vamos focar para que os artistas sobralense possa ter sua oportunidade e brilhar para todo o Brasil”, finalizou.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso