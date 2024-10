CENAS FORTES: CANDIDATO A VEREADOR é preso por homicídio no Crato (vídeo)

José Fernandes, o 'Dedé Eletricista', foi flagrado atirando contra o pai de outro candidato.

O candidato a vereador José Fernandes Lima, conhecido como "Dedé Eletricista", de 62 anos, foi preso em flagrante por prática de homicídio após ser filmado atirando três vezes contra Claudemiro Pereira da Silva, de 47 anos, pai de outro candidato. O crime ocorreu na cidade do Crato, no interior do Ceará, na noite de quinta-feira (3). Câmeras de segurança capturaram o momento em que José Fernandes disparou contra a vítima, mesmo após ela já estar caída no chão. Após o crime, o suspeito foi encontrado com a arma e alegou ter sido agredido e ameaçado anteriormente pela vítima. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar e levado à Delegacia Regional do Crato, onde foi formalizado o devido procedimento.





* Com g1