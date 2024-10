Colisão entre ônibus e carro em Sobral deixa homem ferido

O homem foi retirado das ferragens consciente e orientado, mas reclamava de dores nas pernas.

Um acidente entre um ônibus e um carro deixou uma pessoa ferida, na BR-222, em Sobral. O acidente aconteceu em frente ao Posto Trevo, próximo à unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Com o impacto da colisão, o motorista do carro, um homem de 57 anos, natural de Sobral, ficou preso entre as ferragens.





A 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar de Sobral foi acionada e utilizou equipamentos de desencarceramento, como tesoura hidráulica e expansor, para remover a porta do veículo e resgatar o motorista preso. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem foi retirado das ferragens consciente e orientado, mas reclamava de dores nas pernas.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros no local antes de encaminhar o homem ao hospital para avaliação e atendimento médico. Equipes da PRF e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também estiveram presentes para controlar o trânsito e realizar os procedimentos necessários.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso