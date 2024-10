Eleitor afirma ter vendido seu voto por 1.500 telhas e 20 sacos de cimento

Em Nova Olinda do Maranhão, a disputa pela prefeitura foi marcada por uma vitória apertada e por acusações graves. Ary Menezes (PP) venceu o pleito por apenas dois votos de diferença contra Thaymara Amorim (PL), mas o resultado trouxe à tona denúncias de compra de voto e ameaça a eleitores.





Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, o lavrador Danilo Santos admitiu ter sido abordado antes da eleição e relatou que vendeu seu voto para o vencedor do pleito, Ary Menezes.





“Ary Menezes, junto com Ronildo e Cleo Barros, foram à minha casa para fecharmos um compromisso”, afirmou Danilo, mencionando Ronildo da Farmácia (MDB), vice de Menezes, e Clecia Barros (Republicanos), aliada do prefeito eleito.





Danilo revelou que pediu 1.500 telhas, 20 sacos de cimento e madeira em troca de seu voto. “Eles me disseram que, se fosse só isso, já estava tudo comprado e que no dia seguinte eu deveria buscar no galpão”, contou. No entanto, ele não recebeu todos os itens prometidos e decidiu mudar de ideia.









Ameaça depois da compra de voto





Ainda segundo o relato de Danilo Santos, que relatou a venda de voto, dois dias depois da eleição, um caminhão da prefeitura foi até sua casa para retirar as telhas.





“Como não me deram todo o material, começaram a me ameaçar”, relatou Danilo. Outro caso foi o de Luciane Souza Costa, que também recebeu ameaças. Ela decidiu não votar em Ary após seu marido ter recebido dinheiro pelo voto.





Imagens de Luciane mostram um homem, identificado pelo número do candidato, fazendo ameaças.





“Como eu não peguei o dinheiro, foi meu marido quem aceitou, e eu postei nos meus ‘Status’ dando apoio à minha vereadora”, relatou a pescadora. “Fomos ameaçados de morte, eu, meu marido e minhas filhas.”





Fonte: Revista Oeste