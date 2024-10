Problema de inundação da estrada das Marrecas é ignorado pela Prefeitura de Sobral

No inverno as águas dos rios Acaraú e Madeira se encontram interditando a estrada.

Os moradores da localidade Marrecas, a 2 quilômetros da sede Sobral, no período de chuvas enfrentam inundações causadas pelas cheias dos rios Acaraú e Madeira. As águas dos mananciais se encontram na estrada de chão que liga o logradouro ao distrito de Patriarca, deixando a comunidade isolada. De acordo com os moradores, os estudantes ficam semanas sem ter como ir para à escola.





O problema já foi denunciado na imprensa e é do conhecimento do poder público municipal, mas até o momento nada está sendo feito para resolver. O inverno se aproxima e provavelmente os residentes da localidade enfrentarão mais uma vez a mesma problemática.





No ano passado, o Portal Paraíso mostrou a dificuldade que as mães dos alunos enfrentam para deixá-los na escola. Alguns moradores se arriscam nadando ou usando desvios pela mata sob o risco de acidente ou ser picado por cobra. O agricultor Francisco Silas, morador da localidade, usa estes caminhos alternativos para chegar ao trabalho





Mizael Tomé, também agricultor, disse que as crianças perdem aulas quando chove mais forte. “Já foi pedido uma canoa, mas até agora, nada”, disse o agricultor.





A assessoria de imprensa da Prefeitura de Sobral não atende às tentativas de contato do Portal Paraíso.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso