Bebê que foi velada viva havia sido diagnosticada com virose

Uma situação chocante e cheia de reviravoltas aconteceu em Correia Pinto, na Serra de Santa Catarina, onde uma bebê de 8 meses, que havia sido declarada morta, mostrou sinais de vida durante seu próprio velório. O caso aconteceu no último sábado, 19 de outubro, e está sendo investigado pela Polícia Científica, com supervisão do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC).





A bebê, diagnosticada anteriormente com uma virose, foi levada ao hospital por sua família na quinta-feira, 10 de outubro, com sintomas de mal-estar. Após receber medicações e soro, foi liberada pelos médicos. No entanto, na madrugada do dia 19, ela voltou a ser levada ao hospital, onde teve a morte confirmada. O velório da criança foi realizado ainda no mesmo dia.





Durante a cerimônia, familiares ficaram em choque ao notar que a bebê parecia estar respirando e que sua mão havia se mexido. Com a esperança de que estivesse viva, os bombeiros foram acionados e rapidamente a levaram de volta ao hospital. Contudo, sua morte foi confirmada novamente pelos médicos.





Via portal Toca News