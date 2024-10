Final de semana violento em Sobral com dois homicídios e uma tentativa de homicídio

Em todos os crimes foram usadas arma de fogo!

Sobral registrou no final de semana dois homicídios e uma tentativa de homicídio, desde as primeiras horas de sexta-feira (25) até à tarde deste domingo (27).





A primeira ocorrência foi na manhã de sexta-feira quando um homem foi baleado de raspão na cabeça, nas proximidades do Colégio Martins, localizado na rua Mariinha Paiva no grande Sinhá Saboia. A vítima foi socorrida e passa bem.





Na madrugada do sábado, no bairro Dom José I, uma mulher de 24 anos identificada como Yana Mara Quirino Lopes, foi assassinada a tiros em casa. De acordo com testemunhas foram ouvidos 12 disparos de arma de fogo.





Ainda no mesmo dia, por volta das 17h, um homem de 34 anos, identificado como Francisco Geivando Gonçalves da Silva, conhecido como “Novim”, foi assassinado no bairro Dom Expedito por um indivíduo que passou em uma motocicleta atirando. Familiares informaram à polícia que a vítima trabalhava lavando carros. De acordo com informações, “Novin” foi atingido no tórax e socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral em estado grave e morreu durante o atendimento.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso