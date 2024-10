HOMEM É BALEADO PELA PM APÓS TENTATIVA DE HOMICÍDIO NO BAIRRO DOM JOSÉ II, EM SOBRAL

Na manhã desta terça-feira, 22, por volta das 9h, um homem identificado como Zé Carlos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na rua Francisquinha Frota, no bairro Dom José 2. Segundo testemunhas, quatro suspeitos, em duas motocicletas, localizaram a vítima e dispararam várias vezes sem qualquer discussão.





Após o crime, populares acionaram a polícia, que rapidamente mobilizou equipes do Raio e da Força Tática. As forças de segurança iniciaram diligências na região em busca dos criminosos. Durante a operação, os policiais conseguiram interceptar e ao tentar abordar um dos suspeitos envolvidos no crime, na rua Padre Franzone, bairro Padre Palhano, foi necessário neutralizar o mesmo, que foi baleado e socorrido por uma equipe do SAMU. Uma arma de fogo, possivelmente utilizada no crime e a motocicleta foram apreendidas e apresentadas na delegacia.





Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a motivação do crime. Zé Carlos foi socorrido e levado para atendimento médico, e seu estado de saúde permanece sob acompanhamento.





A Polícia Civil deverá abrir um inquérito para apurar todos os fatos relacionados ao caso e seguir com as investigações, enquanto a Força Tática e o Raio intensificam as buscas para prender os demais suspeitos.





Com Fnews