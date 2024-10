Homem é encontrado morto às margens de açude, no distrito de Sangradouro, em Santa Quitéria

Conforme moradores próximos, durante a madrugada, foram ouvidos disparos na área.

Um homem de 49 anos foi executado na madrugada desta quinta-feira (03/10), às margens do açude Araras, no distrito de Sangradouro, em Santa Quitéria. O corpo foi encontrado por populares, logo ao amanhecer, nas proximidades do posto de saúde.





Adjacy Uchoa dos Santos, conhecido como "Cícero Cigano", era natural de Independência, porém residia em Varjota, no bairro Ararinha. Informações apontam que ele trabalhava no comitê de um candidato daquela cidade, inclusive ao lado do corpo, foram encontrados vários santinhos. Familiares teriam dado por falta dele ainda ontem, tendo procurado as autoridades locais acerca do seu sumiço.





A vítima foi assassinada com vários tiros na cabeça e conforme moradores próximos, durante a madrugada, foram ouvidos disparos numa área de matagal. A Polícia Militar compareceu ao local por volta das 7h e o rabecão recolheu o corpo para o núcleo da Perícia Forense em Sobral.





A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas, e a investigação será feita em conjunto pelas Delegacias de Santa Quitéria e Varjota.





Contra Adjacy, pesa um homicídio que ele cometeu no ano de 2013 em Crateús, quando matou a facadas um motorista de horário por motivo fútil. Ele passou anos foragido, tendo retornado depois à cidade, foi localizado e levado até a Delegacia, porém já estava com uma outra identidade e por conta disso, não foi possível mantê-lo preso, mesmo sabendo que o homem teria sido o autor do crime.





