Homem é preso levando celular, 74g de maconha, 57g de crack, 6 cigarros e uma porção de fumo no ânus para dentro de penitenciária

Um homem foi preso em Uberaba, no Triângulo Mineiro (MG), após tentar entrar na Penitenciária Professor Aluízio Ignácio de Oliveira com um celular e drogas escondidos no ânus. O incidente ocorreu no domingo, 6 de outubro.





De acordo com a Polícia Penal, durante os procedimentos de segurança para a realização de visitas, um scanner corporal revelou a presença de um miniaparelho de celular, dois invólucros com 74 gramas de maconha, um invólucro contendo 57 gramas de crack, uma porção de fumo e seis cigarros.





O preso que receberia os objetos será submetido ao Conselho Disciplinar da unidade prisional, onde poderá enfrentar sanções administrativas.





O homem e os materiais ilícitos foram encaminhados à Polícia Civil para o registro do crime.





Fonte: Gazeta Brasil