Homem põe fogo em casa e m4ta a esposa e as filhas de 13 e 14 anos

O terceiro filho do casal conseguiu escapar por não estar em casa no momento do ataque do homem.

Um homem é suspeito de matar a esposa, de 39 anos, e as duas filhas, de 13 e 14, na cidade de Custódia, Sertão de Pernambuco, na noite dessa terça-feira (15/10).





De acordo com informações extraoficiais, ele teria amarrado as vítimas antes de incendiar a residência onde moravam, no Sítio Santana. Um terceiro filho do casal conseguiu escapar por não estar em casa no momento do crime, uma vez que havia passado a noite fora.





O suspeito conseguiu fugir. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que está investigando "as ocorrências de incêndio e feminicídio consumados".





(Metrópoles)