A diretoria do Sindppen-Ce lamenta o falecimento do Policial Penal, Lucélio Alves do Nascimento, que faleceu nesta sexta-feira (04). Desde de 2013 era policial penal dedicado ao Sistema Penitenciário.





O sindicato se mantém solidário e deseja que a família e os amigos encontrem conforto em seus corações, com essa partida tão repentina.





“Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.”