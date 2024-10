Polícia Civil prende chefe de grupo criminoso por ameaça a candidatos e eleitores em Santa Quitéria

Em resposta às ações criminosas no Ceará, envolvendo grupos suspeitos de ameaçar candidatos, interferir em eleições e intimidar eleitores, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), em uma ação conjunta com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), localizou e prendeu nesse domingo (6), um homem de 19 anos, no município de Santa Quitéria – Área Integrada de Segurança 16 (AIS 16) do Ceará. O suspeito é apontado como chefe de um grupo criminoso em cidades na Região Norte do Estado e teria intimidado eleitores, buscando influenciar o voto a favor de determinados candidatos.





Em desfavor do homem, os policiais civis cumpriram um mandado de prisão preventiva pelo crime de integrar organização criminosa. O suspeito já tem antecedentes pelos crimes de ameaça, tráfico de drogas e integrar organização criminosa. Ele estava no estado do Rio de Janeiro (RJ) e veio durante o pleito eleitoral para realizar ameaças a eleitores e candidatos da região.









Segunda captura





Durante as diligências, um segundo suspeito, um homem de 25 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, ele estava em posse de munições de pistola, drogas embaladas para comercialização e uma balança de precisão. Ele já responde pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.





Ambos foram conduzidos para delegacia, onde o mandado de prisão preventiva foi cumprido em desfavor do homem de 19 anos, e o homem de 25 anos foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.





As prisões efetuadas em Santa Quitéria foram importantes para assegurar a lisura do processo eleitoral naquele município, impedindo que grupos criminosos interferissem na livre manifestação de votos e garantindo o pleno exercício da democracia.





(PC/CE)