Popó anuncia aposentadoria, mas desafia Marçal para última luta

A luta mais aguardada do Fight Music Show 5 (FMS), no último sábado (12), foi a despedida de Acelino Freitas, o Popó, dos ringues. O lutador de 49 anos sofreu contra Jorge “El Chino” Miranda na luta principal do card, mas venceu, por decisão dos juízes.





– Fiz 49 anos três semanas atrás, não é mais 29 anos, 19 anos. Venho fazer esse teste, porque ainda tenho experiência, mas se você for juntar gás, não é a mesma coisa. O boxe é um esporte muito sério. Para estar aqui a minha vida toda, não vou estar. (…) Se for para fazer esse tipo de luta, eu não luto mais não. Essa aqui foi minha despedida de luta oficial – declarou Popó.





Com a expectativa de dominar, o brasileiro acertou bons golpes ao longo do combate, mas se assustou com o ímpeto do argentino, que chegou a ironizá-lo no ringue. Em todas as outras edições, Popó venceu sem dificuldades seus combatentes – na última, nocauteou Bambam, ex-BBB, em poucos segundos.





O desempenho neste ano surpreendeu os fãs e torcedores na Arena Portuguesa, em São Paulo. Além disso, o combate, que estava programado para seis rounds, foi dado como terminado após o quinto. Não houve explicações oficiais até o momento.





El Chino foi o adversário mais completo que Popó encarou no FMS. O evento, que traz embates entre lutadores profissionais e influenciadores digitais preza, principalmente, pelo entretenimento.





Neste ano, além de Popó, MC Livinho e o ex-BBB Hadballa foram alguns dos nomes que subiram ao ringue. Entretanto, o argentino neste ano foi, de fato, um lutador profissional.





Após o combate, o tetracampeão do boxe desafiou Pablo Marçal, ex-candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, como sua última luta.





– O argentino é muito experimentado, mas não tenho nada pra provar pra ninguém. Se Marçal estiver aqui e se veio hoje, se for homem suficiente para assumir as suas palavras, sobe aqui no ringue e fala pra esse público e pro Brasil todo que está nos assistindo – afirmou Popó, ao canal Combate após a luta.





– Esta é a minha última luta oficial. Agora só se for o Pablo Marçal e pronto – completou.





Marçal havia desafiado Popó nas redes sociais em junho deste ano, mas não compareceu ao Ginásio do Canindé para o evento do último sábado.





