VIOLÊNCIA: BALA E SANGUE EM SOBRAL!

Na manhã desta quarta-feira, 16 de outubro, um homem foi baleado nas proximidades do Bar do Real, perto do Polo Esportivo de Sobral. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Segundo relatos preliminares, indivíduos em um carro passaram pelo local e dispararam vários tiros de pistola, atingindo o homem, que precisou de atendimento imediato.





Até o momento, a identidade da vítima não foi revelada. Agentes da Polícia Civil estiveram no local da ocorrência, realizando os procedimentos de praxe.





A motivação do ataque ainda é desconhecida, e o caso segue sob apuração pelas autoridades.





