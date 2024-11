A POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR E REALIZA MAIS UMA PRISÃO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, efetuou na manhã de hoje 06/11/2024, o cumprimento de um mandado de prisão preventiva em desfavor de uma mulher trans de 34 anos de idade, por crime de Descumprindo de Medida Protetiva, fato ocorrido no Bairro Parque Silvana, cidade de Sobral- CE.





Conforme consta na investigação, a mãe do suspeito solicitou, nesta delegacia, medida protetiva de urgência em desfavor da filha, tento em vista que, por ser usuária de drogas, importunava a mãe constantemente para obter dinheiro, algumas vezes usando de violência contra a porta da residência. Ocorre que a investigada não respeitou a medida e a vítima procurou novamente esta delegacia, motivo pelo qual instauramos Inquérito Policial e representamos pela Prisão Preventiva da suspeita, sendo expedindo o competente Mandado de Prisão, que foi cumprido na manhã de hoje. A presa foi encaminhada à Penitenciária de Sobral.