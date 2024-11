Décimo terceiro deve esquentar o comércio de Sobral

Os comerciantes estão otimistas apesar de enfrentarem uma série dificuldades relacionadas às restrições no trânsito que prejudica as vendas





O décimo terceiro, que deve ter a primeira parcela paga até esta sexta-feira (29), injetará na economia do Ceará cerca de R$ 8,8 bilhões. Os comerciantes de Sobral apostam no aumento das vendas nesta época do ano. Apesar de estarem otimistas, eles enfrentam algumas dificuldades já relatadas por alguns proprietários de lojas para o Portal Paraíso.





Dentre as dificuldades enfrentadas por eles destacam-se as restrições de estacionamento com a ampliação da zona azul, o monitoramento de câmeras atentas a qualquer falha dos motoristas, a transferência das vans de transporte alternativo que trazem clientes de outras cidades para comprar em Sobral. A mudança dificultou o acesso às lojas contribuindo para a queda nas vendas. Além disso, a falta de políticas públicas de incentivo ao comércio.





“Nossos clientes não são apenas de Sobral, uma boa parte vem de cidades vizinhas e dos distritos. A mudança das vans para o novo terminal de transporte alternativo prejudicou diretamente o comércio porque dificultou o acesso ao Centro”, relatou um dos lojistas que pediu para preservar sua identidade.





O comerciante se referiu á proibição de paradas mais próximas do centro comercial de Sobral depois da transferência das vans para o novo terminal. A mudança fez com que o movimento de pessoas visitando o comércio diminuísse.





A assessoria de imprensa da Prefeitura não atende às tentativas de contato do Portal Paraíso.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso