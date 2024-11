Polícia Civil prende 16 pessoas envolvidas com o crime organizado

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nas primeiras horas desta sexta-feira (29), a 14ª fase da operação "Demote". 16 mandados de prisão preventiva foram cumpridos. 13 pessoas foram capturadas na Capital e municípios da Região Metropolitana; outros três alvos já estavam presos e tiveram os mandados cumpridos nas respectivas unidades prisionais. A Polícia Civil ainda solicitou o bloqueio de 67 contas bancárias, todas com saldo superior a R$: 250 mil.





O objetivo da ação é combater e desaparelhar grupos criminosos com atuação no Ceará. Os alvos são investigados por Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas. A operação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).





Fonte: CN7