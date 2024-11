CENAS FORTES: Dois homens são incendiados no Mercado Público de Floriano; suspeito é preso

De acordo com informações de socorristas, os dois estavam sentados aguardando um caminhão quando um homem se aproximou, jogou álcool sobre eles e ateou fogo.





Dois homens foram vítimas de um ataque com fogo no Mercado Público de Floriano, no Sul do Piauí, na tarde desta sexta-feira (29). As vítimas, identificadas como Josenilton das Chagas Teles, de 54 anos, e José Raimundo Sousa Costa, de 44 anos, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas ao hospital.





De acordo com informações de socorristas, os dois estavam sentados aguardando um caminhão quando um homem se aproximou, jogou álcool sobre eles e ateou fogo. Josenilton sofreu queimaduras em 40% do corpo, enquanto José Raimundo teve cerca de 80% da pele atingida e está em estado mais grave.





As vítimas foram levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois transferidas para o Hospital Tibério Nunes.





A Polícia Militar informou que as vítimas costumavam frequentar o mercado, mas não confirmou se elas eram moradores de rua. Segundo nota da Prefeitura de Floriano, os dois homens estariam dormindo perto do mercado no momento do ataque. O suspeito pelo crime foi preso e levado à delegacia, mas a identidade dele não foi divulgada.





NOTA DA PREFEITURA DE FLORIANO





A Prefeitura de Floriano informa que na tarde desta sexta-feira (29) foi registrado um lamentável incidente nas imediações do mercado público municipal. Pelas informações colhidas, um homem teria ateado fogo em dois indivíduos que estavam dormindo próximo ao mercado.





Imediatamente, a direção e os permissionários prestaram socorro prévio às vítimas que sofreram graves lesões. O SAMU foi acionado e os dois homens foram encaminhados ao Hospital Tibério Nunes. O responsável pelo ato foi conduzido à delegacia pela Polícia Militar.









