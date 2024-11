MPCE denuncia membro de facção por tentativa de homicídio de policiais

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou, nessa quarta-feira (27), um integrante do crime organizado por tentativa de homicídio de três policiais civis atacados a tiros durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na cidade de Boa Viagem, no Sertão Central do estado. O crime ocorreu no dia 19 de novembro deste ano. Evaldo Vieira de Sousa, já está preso preventivamente por decisão da Justiça.





A denúncia foi oferecida pela 2ª Promotoria de Justiça de Boa Viagem. Indícios colhidos durante a investigação, apontam que o acusado estaria envolvido em uma facção criminosa e seria jurado de morte por um grupo rival. Ele atirou na direção dos policiais, alvejando a viatura usada pelos agentes.





A denúncia foi apresentada pelo promotor de Justiça Alan Moitinho Ferraz, por tentativa de homicídio qualificado, com uso de arma de fogo de uso restrito, disparo contra policiais civis no exercício da função e para ocultar o crime de porte ilegal de revólver. O Ministério Público também requereu na Justiça que ele pague indenização de 100 salários mínimos como reparação de danos às vítimas.





FONTE: CN7