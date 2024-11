DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SOBRAL: DOIS HOMICÍDIOS FORAM REGISTRADOS NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO

Segundo cadáver foi encontrado na manhã desta Segunda-feira(25), em Sobral.

O primeiro corpo achado já identificado pela nossa equipe trata-se de Eduardo Batista da Costa de 24 anos de idade, morado do bairro Rodoviária em Tianguá.





O segundo corpo encontrado tbm no distrito de Boqueirão trata-se de Francisco de Assis Lima Girão, conhecido por “TIM” de 37 anos de idade, também morador do bairro rodoviária.





Segundo informações, ambos são suspeitos de cometerem um homicídio no último sábado na rua Lali Correia, no bairro Rodoviária em Tianguá, eles foram presos no mesmo dia e logo após audiência de custódia foram postos em liberdade, alguns minutos depois foram sequestrados e mortos a tiros.





A Polícia Civil de Sobral está investigando a autoria e a motivação dos crimes.





Sobral registra 104 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações de Fnews