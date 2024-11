Advogado é preso com 100 kg de drogas em Teresina

Ação integrada resultou na apreensão de entorpecentes em Teresina.

Na tarde da última sexta-feira (22), a Polícia Civil do Piauí, por meio do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), prendeu em flagrante o advogado Michel Alef Carvalho Amorim enquanto ele transportava cerca de 100 kg de drogas em seu veículo. A abordagem aconteceu no bairro Novo Horizonte, na zona Sudeste de Teresina, e foi fruto de um trabalho integrado de inteligência policial. A ação faz parte da operação nacional Renorcrim, que combate o crime organizado em todo o País.









O Que Aconteceu





Prisão e Apreensão: O advogado Michel Alef Carvalho Amorim foi preso em flagrante transportando 100 kg de entorpecentes escondidos em caixas no porta-malas de seu veículo. A abordagem ocorreu no bairro Novo Horizonte, em Teresina. Segundo o delegado Charles Pessoa, coordenador do Draco, a prisão é resultado de dias de investigação e monitoramento.





Crime Organizado: De acordo com as autoridades, o advogado é suspeito de integrar uma organização criminosa e atuar no tráfico de drogas. A operação foi planejada com base em informações detalhadas obtidas por meio de um trabalho de inteligência que envolveu a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil e a Secretaria de Segurança do Piauí.





Operação Renorcrim: A prisão integra a operação nacional Renorcrim, coordenada pelo Ministério da Justiça, que visa fortalecer o enfrentamento ao crime organizado no Brasil. A ação reforça o compromisso das autoridades em desarticular redes criminosas que atuam em várias regiões do País.





Pi24h