Confronto entre polícia e bandidos termina em prisões e dois feridos em Sobral

Uma ação da Polícia Militar de Sobral realizada pela Força Tática, na madrugada de sábado (23), no distrito de São José do Torto, a 35 quilômetros da sede Sobral, resultou na prisão de três suspeitos, apreensão de uma arma e entorpecentes. Tudo começou através de uma denúncia de disparos de arma de fogo no logradouro. Quando a polícia chegou no local foi recebida a tiros pelos bandidos dando início à troca de tiros entre agentes e suspeitos.





No confronto um deles identificado como Francisco Manoel da Silva foi atingido e Valnei Barbosa de Sousa sofreu ferimentos leves. Ambos foram presos, ao tentar fugir, além de Bruno Astrogildo Aguiar que se entregou sem resistência.





Na ação foram apreendidos um revólver Taurus calibre 38, com cinco munições deflagradas e uma intacta, 160 gramas de cocaína, 80 gramas de maconha, 35 gramas de crack, uma balança de precisão, rolos de plástico filme, um celular iPhone e R$ 90,50 em espécie.





Os feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral e o terceiro envolvido encaminhado para a Delegacia Municipal de Sobral. Os três foram autuados por porte ilegal de armas, tráfico de drogas e tentativa de homicídio contra agentes de segurança.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso